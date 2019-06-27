Истерзанный медведем россиянин выжил, пролежав месяц в берлоге как запас еды

Как рассказали охотники, случайно нашедшие мужчину при помощи собак, его зовут Александр. Несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные зверем, он находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен.

Позднее Александр рассказал, что медведь напал на него, затащил к себе в берлогу, однако есть не стал, оставив на потом. Известно, что некоторые медведи оставляют свою добычу «тухнуть», так как любят падаль. Возможно, медведь решил, что убил свою жертву.

На данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно. В настоящий момент также остается загадкой, как человеку удалось выжить в берлоге с подобными травмами.

Pruunkaru kala püüdmas. Pilt on illustreeriv ФОТО: / Â©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Стоит отметить, что эта история вызвала интерес даже у западных таблоидов. При этом фотографии Александра совпадают со снимками мужчины, который якобы был обнаружен на кладбище Барановского сельского округа в Сочи.

В управлении МЧС, минздраве и других инстанциях по Туве «Известиям» также заявили, что случая со спасавшимся в берлоге мужчиной у них не зарегистрировано.

По российским и западным СМИ расходится сообщение, что житель Тувы со сломанным позвоночником якобы месяц прожил в берлоге медведя и при этом остался жив. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако власти Тувы опровергли, что этот инцидент произошел в их республике.

«Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы», – приводит Siberian Times слова представителя минздрава Тувы.