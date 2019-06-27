Истерзанный медведем россиянин выжил, пролежав месяц в берлоге как запас еды
В Туве мужчина со сломанным позвоночником смог выжить после того, как месяц пролежал в берлоге медведя, передает TopNews.
Как рассказали охотники, случайно нашедшие мужчину при помощи собак, его зовут Александр. Несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные зверем, он находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен.
Позднее Александр рассказал, что медведь напал на него, затащил к себе в берлогу, однако есть не стал, оставив на потом. Известно, что некоторые медведи оставляют свою добычу «тухнуть», так как любят падаль. Возможно, медведь решил, что убил свою жертву.
На данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно. В настоящий момент также остается загадкой, как человеку удалось выжить в берлоге с подобными травмами.
Стоит отметить, что эта история вызвала интерес даже у западных таблоидов. При этом фотографии Александра совпадают со снимками мужчины, который якобы был обнаружен на кладбище Барановского сельского округа в Сочи.
В управлении МЧС, минздраве и других инстанциях по Туве «Известиям» также заявили, что случая со спасавшимся в берлоге мужчиной у них не зарегистрировано.
По российским и западным СМИ расходится сообщение, что житель Тувы со сломанным позвоночником якобы месяц прожил в берлоге медведя и при этом остался жив. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако власти Тувы опровергли, что этот инцидент произошел в их республике.
«Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы», – приводит Siberian Times слова представителя минздрава Тувы.
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