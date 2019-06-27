В доме Яны Рудковской и Евгения Плющенко поселилась нечистая сила

Любительница завтраков, российский продюсер Яна Рудковская, начала свое утро в Сети c пренеприятной новости. Жена фигуриста Евгения Плющенко призналась, что на третьем этаже их шикарного дома «начали происходить странные вещи».

По словам Рудковской, няня ее сына Саши то и дело чувствует невидимое «присутствие кого-то рядом и слышит странные шумы».

«На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть, только сильно нажав на ручку двери, кричала диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет), и игрушка ли это была!? Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки!», — написала продюсер.

После Яна заявила, что и сама прекрасно понимает, что все сказанное кажется бредом. Она бы и сама в это не поверила, если бы лично не стала свидетелем странностей. Последней «каплей» стало поведение ее «маленькой безобидной собачки Фифы».

Оказалось, что домработницы Яны уже давно заметили, что на третьем этаже происходят странные вещи, но просто боялись говорить об этом хозяйке дома.

В итоге Яне пришлось бороться с «нечистой силой» с помощью священнослужителя. По мнению продюсера, причина может крыться в антикварной мебели и старинных зеркалах, которые она коллекционирует и хранит на третьем этаже. Перепуганная звезда заявила, что «не хочет с этим дальше жить».