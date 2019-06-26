Ср, 26.06.2019
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Фотоновость: жительница Таллинна нашла в отделе супов кое-что необычное

Суп в банках. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Ergo Kuld

Сразу оговоримся, что таких фотографий и новостей в интернете тысячи, но мы решили для поднятия настроения своих читателей опубликовать еще одну свеженькую. Данный материал не претендует на звание «серьезной журналистики», поэтому просто посмотрите фото, улыбнитесь и оставайтесь с нами. 

Поскольку магазины в Эстонии должны по закону скрыть алкоголь от глаз покупателей, чтобы он не обратил на него внимания, если только ради него и не пришел в супермаркет. Торговые сети впопыхах переставляли товар и в одном из магазинов эстонской столицы алкоголь теперь стоит в отделе супов в банках. Супа, стало быть, тоже переехали. Но вывески пока не сменили. 

Поэтому пока что можете просто улыбнуться:

ФОТО: Фото читательницы

 

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