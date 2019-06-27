ТОП-4 уникальных эстонских развлечений: такого нет больше нигде!

Полный адреналина кийкинг от Seikle Vabaks

Кийкинг. Снимок иллюстративный. ФОТО: Marko Saarm/Sakala/ Scanpix

Кийкинг – это захватывающий спорт, который изобрели эстонцы. Кийкинг начинается, когда ноги находятся выше головы – до той поры это просто катание на качелях. Кататься можно на любых качелях, но если вы хотите хотите попробовать настоящий кийкинг, то вы должны попробовать качели для кийкинга. Это предназначенные специально для этого вида спорта качели, которые подвергнут вас всяческим испытаниям, ведь чем длиннее подвеска качелей, тем сложнее раскачаться! Мы рады приветствовать вас в одиночку или с друзьями! Приходите и испытайте себя, сможете ли вы описать полный круг на качелях! Для больших компаний спрашивайте отдельные предложения! Пишет Visitestonia.com.

Коллекция старинных автомобилей в парке LaitseRallyPark

LaitseRallyPark ФОТО: Visitestonia.com

А вы помните, как ездили, когда...? В парке LaitseRallyPark вы найдете одну из самых эксклюзивных коллекций старинных автомобилей, в которой все экспонаты на ходу. Мы сдаем автомобили в аренду вместе с водителем для свадебных поездок и тематических праздников. Старые советские автомобили можно также арендовать для личных целей, если возникнет желание немного поностальгировать и сделать тур по Эстонии! Кроме того, по предварительной договоренности вы можете приехать в LaitseRallyPark и полюбоваться всей коллекцией прямо на месте! Просим бронировать поездки заранее.

Церемония с чаем из самовара, кручением свечей и искушением дьявола

Самовар. Снимок иллюстративный. ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Знаете ли вы, какова связь между кирзовым сапогом и самоваром, и что такое машина антихриста? Что называется искушением дьявола или чего следовало, когда самовар начал насвистывать? Все это и еще парочку фактов о жизни староверов в причудских рядных деревнях вы услышите на церемонии с чаем из самовара, пока вы будете пить чай с вареным сахаром за щекой, закусывая луковым пирожком. В цену входит: - чай из самовара, причудский вареный сахар, луковый пирожок - мастер-класс по изготовлению восковых свечей - ведущий чайной церемонии — рассказчик, повествующий о традиционных самоварах и жизни староверов через артефакты и символические символы.

Посещение традиционной вырумааской курной бани в Мооска

Курная баня ФОТО: Visitestonia.com