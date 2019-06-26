Видео: 25 метров и полмиллиона евро чистой красоты прибывают в Эстонию!

Tallinn Truck Show – это крупнейшая в Балтии выставка художественно оформленных и оттюнингованных тяжелых грузовиков. Например, грузовик Lowrider, прибывающий в Таллинн, является одним из ста тяжелых грузовиков, которые прибудут на Truck Show. Микой Аувинен, владельц Lowrider, считает, что тюнинг грузовика - это не просто работа, а стиль жизни, и на это уходит много времени и денег.

Помимо уникальной возможности увидеть тяжелые грузовики мирового уровня, в программе еще много чего интересного: экстремальные выступления, дрифтеры, трюкачи, вкусная еда, а также фантастическая детская и юношеская площадка. В этом году в рамках годовщины Tallinn Truck Show приглашено рекордное количество выставочных автомобилей, а посетителей ждет еще и множество сюрпризов.

Особенным участником станет удивительно красивое и оригинальное, выполненное на мировом уровне художественное произведение из Швейцарии Monichina, которое посвящено Альберту Эйнштейну. Кроме того, можно будет полюбоваться и на другие выполненные на таком же уровне и впервые посетившие Эстонию сверхмощные грузовики из многих стран Европы. Каждый грузовик - это тематическое произведение искусства. На Truck Show можно будет увидеть тематические грузовики из известных фильмов, таких, к примеру, как «Голодные игры» и «Викинги».