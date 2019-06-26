Грудь певицы Билли Айлиш спровоцировала неоднозначную реакцию в Сети

17-летняя певица Билли Айлиш стала жертвой неоднозначной реакции пользователей Сети на свои формы. В соцсетях не утихает ажиотаж вокруг фото певицы, на котором все обратили внимание на особенности ее фигуры, а именно - на довольно большую грудь.

Фанат Билли Айлиш в Twitter под именем PogbaEscobar выложил бюст певицы. Он воспользовалсямоментом, когда она на несколько минут расстегнула кофту, и сфотографировал ее грудь. «Емае…», — подписал он фотографию.

Ранее певица признавалась, почему постоянно скрывает тело под объемной одеждой. По словам Айлиш, она не желает быть объектом «анатомических» обсуждений хейтеров. При этом, расстегнув на улице свою кофту, звезда YouTube вновь спровоцировала бурю комментариев. Фото груди Билли Айлиш мгновенно разлетелось по сети — это и неудивительно. Сегодня Билли Айлиш, вероятно, самая популярная молодая звезда в США. В Instagram у нее 28 миллионов подписчиков, на YouTube — 15.