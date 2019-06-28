Эксклюзив: самая сексуальная русская девушка-диджей Эстонии рассказала, как докатилась до жизни такой

Сегодняшняя пятница по-настоящему солнечная, потому что в гостях у нас красавица-диджей - Руфина Ра. А «Ра», насколько известно, - это бог Солнца. Ведущие программы Limon LIVE Эдгар Гергель и Света Карабут узнают у Руфины, почему она решила стать диджеем, какую музыку играла на вечеринке Black Star в Таллинне и как оказалась за диджейским пультом в Бельгии.