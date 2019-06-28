Пт, 28.06.2019
Смотри, как певцы и публика зажигали на фестивале «Русский шансон» в Таллинне СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Эксклюзив: самая сексуальная русская девушка-диджей Эстонии рассказала, как докатилась до жизни такой

Эксклюзив: самая сексуальная русская девушка-диджей Эстонии рассказала, как докатилась до жизни такой

Сегодняшняя пятница по-настоящему солнечная, потому что в гостях у нас красавица-диджей - Руфина Ра. А «Ра», насколько известно, - это бог Солнца. Ведущие программы Limon LIVE Эдгар Гергель и Света Карабут узнают у Руфины, почему она решила стать диджеем, какую музыку играла на вечеринке Black Star в Таллинне и как оказалась за диджейским пультом в Бельгии. 

О чем мечтает красавица родом из Кохтла-Ярве? На каких вечеринках и в каким местах планирует быть диджеем? Проходила ли Руфина какие-то курсы? Давайте скорее узнаем!

Смотрите Limon LIVE!

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