Огонь! Юлия Михалкова показала жаркое видео c тренировки

Звезда шоу «Уральские пельмени» опубликовала в Instagram ТОП самых популярных отговорок, чтобы не идти в зал, сопроводив пост жарким видео. На нем актриса качает ягодицы.

Видимо, таким образом Юлия решила мотивировать подписчиков заниматься спортом. От фигуры Михалковой фанаты пришли в восторг и оставили множество комментариев: «Я бы забыл, зачем в зал пришел, сбилось бы дыхание при виде такой соседки, какая может быть тренировка, залипать на такое можно вечно»; «На это можно смотреть и смотреть…» «Огонь!» — написали фолловеры.