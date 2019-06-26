Вещи, которые опасно делать при похмелье

Пить много воды

Конечно, если организм требует жидкости, нужно утолять жажду, но насильно впихивать в себя воду может быть опасно. Некоторые эксперты считают, что она помогает вывести токсины из организма, но это не так. Такой способ только приведет к солевому дисбалансу, а это еще больше увеличит нагрузку на сердце. Дело в том, что она вымывает из организма все полезные вещества. Из жидкости лучше пить рассол, но не тот, который продается в магазине, а домашний. В первом содержится очень много уксуса. Также помогает некрепкий зеленый чай — в нем содержится много антиоксидантов, об этом пишет Рамблер.

Промывать желудок

Многие считают, что промывание желудка поспособствует выведению алкоголя из организма, но это не так. Спирт быстро всасывается в кровь, поэтому с утра выводить токсичные вещества нужно другим способом. Промывание желудка лишь травмирует желудок, и не поможет справиться с похмельем. Конечно, при большом количестве выпитого алкоголя органы могут с ним не справиться, и тогда это будет необходимостью, но без надобности лучше этим не увлекаться.

Бесконтрольно принимать лекарства