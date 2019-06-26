Фото и видео: сегодня начинается самый крутой музыкальный фестиваль «Гластонбери»

Для любого британского меломана возможность купить билет на фестиваль «Гластонбери» сравнима с выигрышем «золотого билета» Шоколадной фабрики Вилли Вонки. Счастливчики – а их ежегодно набирается около 200 000 человек –смогут лично насладиться творчеством самых востребованных рок-музыкантов современности.

Площадкой для Гластонберийского фестиваля современного исполнительского искусства, как он называется официально, служат холмистые луга фермы Worthy Farm в нескольких километрах от старинного города Гластонбери, пишет Travelcalendar.ru. Именно здесь был проведен первый фестиваль 1970 года, посвященный памяти ушедшего незадолго до этого из жизни гитарного виртуоза Джимми Хендрикса. Эта местность находится в пойме двух ручьев и легко затапливается дождями, поэтому отличительной «фишкой» опен-эйра стали грязевые ванны, которые приходится поневоле принимать большинству его гостей.

«Гластонбери» похож на несколько разножанровых музыкальных фестивалей, которые проходят бок о бок. Гигантская территория фестивального городка вмещает около трех десятков тематических зон и более полусотни концертных, театральных и цирковых сцен, а также обширный кемпинг, кинотеатр, зоны фудкортов, активных развлечений и многое другое.

Хедлайнеры Glastonbury 2019 – The Cure, The Killers, Sir Paul McCartney, Kylie Minogue, Stormzy, Janelle Monae, Liam Gallagher, Madonna, The Spice Girls и другие.