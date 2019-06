Верните меня обратно в тепло 😢 приехала в Эстонию и теперь болею ну как так .. видимо мне тут не место 😬 Summer vibes 🌞 #солнышко #море #пляж #бассейн #отдых #стиль #natural #singer #pool #nikamarula #estonia

A post shared by NIKA MARULA (@nikamarula) on Jun 26, 2019 at 12:22am PDT