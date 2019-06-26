Ого! Дочь Абрамовича поделилась откровенным фото

На фото дочь миллиардера стоит в черном слитном купальнике и белой кружевной накидке. Кадр сделан на белоснежной яхте на фоне моря. Софья уточнила, что завтра прибудет во Францию.

Поклонники завалили ее комплиментами. Им очень понравился снимок. "Обалденно!", "Вы звезда!", "Шикарно выглядите", – восхитились фанаты.

Многие предположили, что это и есть знаменитое судно Абрамовича Eclipse. Это самая дорогая и большая в мире яхта. Ее длина равна 162 метрам.

"Яхта, конечно, огонь",

– заявил восторженный пользователь Сети.

Нашлись и те, кто раскритиковал юную наследницу. "Толстая", "Пышечка", – написали комментаторы.