Женщина обвинила шоу Малахова в похищении отца ради скандального эфира

В своем Facebook она рассказала, что ей позвонили представители Малахова с предложением, чтобы ее отец поучаствовал в съемках программы, посвященной известной актрисе Галине Стахановой. По словам Татьяны, Стаханова действительно работала у ее отца осветителем 40 лет назад. В итоге съемочную группу проекта пригласили на дачу, но в итоге ситуация встала с ног на голову.

«Они начали отца подробно расспрашивать о дочери Галины Стахановой (походу еще снимать меня и фоткать), т.к. отец человек пожилой (75) и пьющий, нес какую-то ахинею и путался в показаниях. Я спросила, при чем здесь дочь. Они говорят, что неизвестно от кого родила Галина Стаханова, и хотели бы для интриги взять у отца тест на ДНК. Рядом лежали заготовленные перчатки и какие-то тампоны», – рассказала женщина.

Отец Татьяны отказался от теста, и съемочная группа уехала, но спустя некоторое время вновь связалась с Касатковой. Команда шоу Малахова снова приехала на дачу и обманом увезла мужчину с собой.

«Уважаемый Андрей Малахов! Что это за методы? Я не хочу, чтобы вы позорили моего отца, меня и мою семью из-за рейтингов! Я как дочь, несущая ответственность за здоровье и репутацию своей семьи и моего отца, требую прекратить использование пожилого человека с пониженной критичностью мышления в своих целях», – возмущается женщина.

Она обвинила команду шоу Андрея Малахова в мошенничестве.

«#Андреймалахов, вы работаете, как «бандиты-мошенники», посулили старику деньги и в дерьмо суете! Как вы будете переводить деньги? Вы папе объяснили? Паспорта у него с собой нет, я свои данные вам не давала! Деньги легально перевести нельзя, наличкой будете давать??», - негодует Татьяна.

В поисках отца она сама отправилась на киностудию Горького, где снимают шоу, но за кулисами шоу члены съемочной группы выгнали ее в коридор.

В итоге женщина так и не смогла найти своего отца, а встречавшиеся ей на пути знакомые представители съемочной группы либо не могли дать ей ответ, либо грубили. В итоге Касатковой стало плохо, и на место ей вызвали скорую помощь. Позднее женщина опубликовала в соцсетях сообщение, в котором попросила подписчиков позвонить в полицию.

«Друзья, очень вас прошу, позвоните в ОВД Ростокино, спросите, где находится Махляев Николай Петрович 1945 г.р. У него нет с собой паспорта, как они установили его личность? Полиция говорит, что его видели на киностудии Горького. Я его там не нашла. И мне не показали встречное заявление, которое, с их слов подписал папа (о том чтобы я от него отстала), так дословно мне сказал сотрудник полиции», - отметила она.

Пользователи Сети выразили бурное возмущение в связи с произошедшим.