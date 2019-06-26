Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

В июле 2017-го Юлия Савичева впервые стала мамой. В одной из клиник Португалии, где певица провела большую часть беременности, она родила дочь Анну. 25 июня участница «Фабрики звезд» и ее семья праздновали именины девочки. В честь этого события Савичева показала поклонникам фотографию татуировки, сделанную в честь дочери, пишет Экспресс газета.
По словам певицы, она сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
«Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика», — рассказала Юлия. В комментариях подписчики артистки разделились во мнениях. Одни поддержали Савичеву, а другие раскритиковали ее поступок, заявив, что не понимают, когда люди набивают татуировки с именами, пусть даже своих детей.
Напомним, что в 2014-м году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Артистка и экс-подопечная Максима Фадеева до того как впервые стать мамой, потеряла ребенка. Звезда продолжала работать во время беременности и не щадила себя, за что и поплатилась. «Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. <...> Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», — рассказывала Савичева в одном из интервью.
По словам Юлии, это трагическое событие сильно надломило их с мужем, но они смогли сохранить семью. Во время второй беременности певица, наученная горьким опытом, отказалась от работы, а о пополнении рассказала лишь, когда дочка уже появилась на свет.