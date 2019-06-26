Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

По словам певицы, она сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.

«Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика», — рассказала Юлия. В комментариях подписчики артистки разделились во мнениях. Одни поддержали Савичеву, а другие раскритиковали ее поступок, заявив, что не понимают, когда люди набивают татуировки с именами, пусть даже своих детей.

Напомним, что в 2014-м году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Артистка и экс-подопечная Максима Фадеева до того как впервые стать мамой, потеряла ребенка. Звезда продолжала работать во время беременности и не щадила себя, за что и поплатилась. «Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. <...> Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», — рассказывала Савичева в одном из интервью.