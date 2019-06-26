Ср, 26.06.2019
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  • В России нашли клона Дженнифер Лопес: ТОП-5 фото девушки, которая поражает своей красотой

В России нашли клона Дженнифер Лопес: ТОП-5 фото девушки, которая поражает своей красотой

ФОТО: Instagram

Стать знаменитой девушке помогла визажист, которую она ласково называет крёстной феей, пишет Лайф.

Наталья — обычная жительница Челябинска, но с необычной внешностью. И все благодаря ее сходству с Дженнифер Лопес!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Причем то, что девушка — копия американской знаменитости, первой заметила визажист Яна Панфиловская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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С помощью косметики она подчеркнула схожие черты и повторила знаменитые образы певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на нее посыпались предложения о съемках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас девушка не скрывает, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с модельным бизнесом.

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