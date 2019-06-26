В России нашли клона Дженнифер Лопес: ТОП-5 фото девушки, которая поражает своей красотой

Наталья — обычная жительница Челябинска, но с необычной внешностью. И все благодаря ее сходству с Дженнифер Лопес!

Причем то, что девушка — копия американской знаменитости, первой заметила визажист Яна Панфиловская.

С помощью косметики она подчеркнула схожие черты и повторила знаменитые образы певицы.

И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на нее посыпались предложения о съемках.