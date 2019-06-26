Эстонский фотограф сняла будни солдат НАТО в Тапа: смотрите, что они там творят!

«23 мая - один из самых запоминающихся дней!» - говорит фотограф Эвелин Кунгла.

Женщине казалось, что она попала куда-то в военный фильм! Содаты уже семь дней рыли окопы и очень хорошо справлялись с работой, вырубили деревья, построили дорожки, вырыли окопы, создали места для костра», - именно такая картина открылась на военной базе.

«Не стоит забывать, что военнослужащие в ТАПА всего лишь делают свою работу, а вне работы они такие же простые люди, как и все остальные», - добавила Кунгла.