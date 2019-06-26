Ср, 26.06.2019
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Эстонский фотограф сняла будни солдат НАТО в Тапа: смотрите, что они там творят!
Эксклюзивные кадры!

Эстонскому фотографу Эвелин Кунгла разрешили на день отправиться в военный городок в Тапа, чтобы запечатлеть жизнь проживающих и работающих в Эстонии военных НАТО. 

«23 мая - один из самых запоминающихся дней!» - говорит фотограф Эвелин Кунгла. 

Женщине казалось, что она попала куда-то в военный фильм! Содаты уже семь дней рыли окопы и очень хорошо справлялись с работой, вырубили деревья, построили дорожки, вырыли окопы, создали места для костра», - именно такая картина открылась на военной базе. 

«Не стоит забывать, что военнослужащие в ТАПА всего лишь делают свою работу, а вне работы они такие же простые люди, как и все остальные», - добавила Кунгла.

Фотограф осталась результатом довольна. По ее словам, все мужчины были дружелюбными и активно участвовали в съемках. 

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