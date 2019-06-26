Какие формы! Ставшая блондинкой Ляйсан Утяшева показала фото в купальнике

Вместе со своей большой семьей ведущая отправилась отдыхать в Сочи, и уже поделилась с поклонниками яркими летними кадрами. Она выложила в Instagram снимок сделанный на побережье Черного моря. На нем Ляйсан предстала в непривычном для себя «кукольном» образе – с длинными светлыми локонами и в слитном розовом купальнике.

«Лето - отличный повод для экспериментов», - написала звезда в публикации. И мнения поклонников по поводу ее нового имиджа разделились – многие уверены, что натуральный цвет волос идет ведущей куда больше: «Темный оттенок волос круче смотрелся», «Такая красивая, но у меня впечатление, что темный цвет волос – часть вас», «Что то не впечатляет, выглядите старше. Темненький цвет лучше», «Чисто субъективное мнение - не идёт, но попробовать можно было».

Но многие не согласны с подобными утверждениями: «А мне нравится блонд! Как Барби прям! Идеал красоты», «Блонд безупречно освежает», «С любым цветом красотка! Такая чистая, искренняя, настоящая», «Без комментариев, Вы шикарны». А как тебе новый образ Ляйсан?