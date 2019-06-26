Ср, 26.06.2019
Пюхаярве гуляет! Смотри, что творилось на самой шумной тусовке по случаю Ивановой ночи СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Отчаянные времена: изнывающие от жары жители Европы полезли в фонтаны

Отчаянные времена: изнывающие от жары жители Европы полезли в фонтаны
ФОТО И ВИДЕО!

Как несколько дней назад передавал Rus.Postimees, часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов по Цельсию.

Волна горячего воздуха из североафриканского Магриба и Испании достигнет территорию от Великобритании до Бельгии и Греции. Что и произошло...

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD / AFPScanpix

Метеорологическая служба Испании Aemet опубликовала желтое предупреждение об экстремальных погодных условиях в воскресенье и спрогнозировала, что страна переживет лето жарче обычного.

Смотри галерею!

ФОТО: Andrew Medichini / AP/Scanpix

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ