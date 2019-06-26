Отчаянные времена: изнывающие от жары жители Европы полезли в фонтаны
Как несколько дней назад передавал Rus.Postimees, часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов по Цельсию.
Волна горячего воздуха из североафриканского Магриба и Испании достигнет территорию от Великобритании до Бельгии и Греции. Что и произошло...
Метеорологическая служба Испании Aemet опубликовала желтое предупреждение об экстремальных погодных условиях в воскресенье и спрогнозировала, что страна переживет лето жарче обычного.
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