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Гитарист мулявинского ансамбля «Песняры» утонул в Белоруссии

Ансамбль "Песняры"

ФОТО: скрин из Youtube

59-летний музыкант Аркадий Ивановский утонул 24 июня, сообщает Пятый канал.

Экс-гитарист белорусского ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский погиб 24 июня, сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что музыкант утонул в водоеме. Где и при каких обстоятельствах произошла трагедия — не уточняется. Прощание с Ивановским состоится пройдет 26 июня в Минске. В августе артисту должно было исполниться 60 лет.

Аркадий Ивановский вошел в состав ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина в 1996 году и проработал в коллективе до его распада в 2003 году. 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова в столице Белоруссии.

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