Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»

Виктория Боня уверена, что заслужила популярность тяжелым трудом. Телеведущая успешно монетизирует свою востребованность у публики, запуская новые бизнес-проекты. При этом она не разбрасывается деньгами, но и экономить тоже не любит.
В 2006 году, когда Виктория Боня стала участницей проекта «ДОМ-2», мало кто мог предположить, каких успехов достигнет телеведущая. Сейчас она является постоянной гостьей Каннского кинофестиваля, развивает несколько бизнес-проектов и ведет мотивационный тренинг. По словам Бони, всего этого ей удалось добиться благодаря упорству и вере в себя.
Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили. Скорее, наоборот, звезда очень любит делиться материальными благами с теми, кто в этом действительно нуждается.
Виктория Боня
Разумеется, успехи Бони нравятся далеко не всем — у звезды есть целая армия хейтеров. Недоброжелатели постоянно обсуждают новые проекты Виктории и ее внешний вид. Сама телеведущая старается не обращать внимания на резкие выпады, используя критику себе во благо.
Виктория Боня
При этом Боня афиширует далеко не все аспекты жизни. Она не любит говорить о новых романах и душевных переживаниях. В интервью для YouTube-канала AzarenokPRO она объяснила, что считает себя успешной бизнесвумен и телеведущей, которой не нужно привлекать внимание публики с помощью скандалов и бесконечного обсуждения личных проблем.