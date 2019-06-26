Виктория Боня: «Не думаю о деньгах, они сами появляются»

В 2006 году, когда Виктория Боня стала участницей проекта «ДОМ-2», мало кто мог предположить, каких успехов достигнет телеведущая. Сейчас она является постоянной гостьей Каннского кинофестиваля, развивает несколько бизнес-проектов и ведет мотивационный тренинг. По словам Бони, всего этого ей удалось добиться благодаря упорству и вере в себя.

Телеведущая уже давно привыкла хорошо зарабатывать. В одном из недавних интервью Боня заявила, что деньги ее не испортили. Скорее, наоборот, звезда очень любит делиться материальными благами с теми, кто в этом действительно нуждается.

Виктория Боня Instagram «Деньги у меня как приходят, так и уходят, но я не транжира. Я никогда не думаю о деньгах, но при этом они сами появляются. Я за это благодарна. Мне кажется, будь у меня миллиарды, я бы их раздавала. При этом никогда не занимаю деньги, но всегда готова подарить нужную сумму тому человеку, который мне дорог», — рассказала Виктория.

Конечно, путь Бони к успеху был тернистым, ведь она родилась в небольшом городке в Читинской области. В течение многих лет Виктория мечтала покинуть Краснокаменск, и поэтому уехала из провинции в Москву уже в 16. О том периоде жизни она вспоминает с благодарностью, ведь именно первые годы в столице закалили ее характер. Сейчас Боня живет преимущественно в США и Монако. Она часто посещает светские рауты, успевая вести сразу несколько бизнес-проектов. Главным вдохновением для звезды являются ее собственные желания. «Вот недавно я запустила производство джинсов. Мне хотелось создать идеальные модели, удобные и красивые. Я все сначала создаю для себя, а еще всегда визуализирую свои мечты, представляю себе то, чего хочу. Когда-то я мечтала попасть на Каннский кинофестиваль, и тогда это казалось чем-то таким несбыточным, фантастичным. А потом я там оказалась. Не нужно бояться больших желаний», — уверена Виктория.

Разумеется, успехи Бони нравятся далеко не всем — у звезды есть целая армия хейтеров. Недоброжелатели постоянно обсуждают новые проекты Виктории и ее внешний вид. Сама телеведущая старается не обращать внимания на резкие выпады, используя критику себе во благо.

Виктория Боня Instagram «Это же тоже энергия. Пусть она и приходит ко мне в виде какашек. Эти люди все время следят за мной, обсуждают меня, посвящают мне свое время и свою жизнь. Я им благодарна за это. Я использую их негативную энергию для развития себя», — подчеркнула телеведущая.