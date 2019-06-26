Ср, 26.06.2019
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  • Горячо! Анфиса Чехова на дубайских водах засветила грудь и сразила наповал

Горячо! Анфиса Чехова на дубайских водах засветила грудь и сразила наповал

Телеведущая опубликовала в Instagram снимок с пляжа в Дубае, которых покорил ее подписчиков, пишет Пятый канал.

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова раззадорила фанатов, опубликовав фотографию в бикини, сделанную на пляже в Дубае. Купальник подчеркнул безупречные формы светской львицы, которые привлекли внимание поклонников. Женщины без стеснения признались, что завидует такой потрясающей фигуре, а мужчины не стали сдерживать восхищения.

Буквально за несколько минут публикация Чехова набрала несколько тысяч лайков. Пользователи не смогли устоять перед такой «жаркой» фотосессией и не удержались от комплиментов. Подписчики признались, что снимки светской львицы сводят их с ума.

«Жарковато»; «Ой-ой-ой. Только что в Дубае стало еще жарче»; «Ваши формы — огонь!»; «До чего же аппетитная!»; «Идеальная женщина», — написали фолловеры.

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