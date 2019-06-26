Горячо! Анфиса Чехова на дубайских водах засветила грудь и сразила наповал

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова раззадорила фанатов, опубликовав фотографию в бикини, сделанную на пляже в Дубае. Купальник подчеркнул безупречные формы светской львицы, которые привлекли внимание поклонников. Женщины без стеснения признались, что завидует такой потрясающей фигуре, а мужчины не стали сдерживать восхищения.

Буквально за несколько минут публикация Чехова набрала несколько тысяч лайков. Пользователи не смогли устоять перед такой «жаркой» фотосессией и не удержались от комплиментов. Подписчики признались, что снимки светской львицы сводят их с ума.