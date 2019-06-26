Лобода в бюстгалтере поставила на уши соцсети

Светлана Лобода давно уже зарекомендовала себя как артистка с уникальным стилем. Однако неповторимые образы певицы до сих пор вызывают бурные дискуссии среди ее поклонников.
Лобода поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram. На фотографиях Светлана позирует у причала на фоне закатного неба. На артистке черные брюки и светлый жакет в стиле оверсайз. Под жакетом на певице черный бюстгальтер и массивное украшение. Многим фолловерам показалось, что представленный в соцсети образ слишком смелый.
«Почему у вас одежда всегда на три размера больше?»; «Скромнее надо жить!»; «Неужели нельзя нормально одеваться?!» — возмутились пользователи.
Однако большинство отметившихся в комментариях оценили имидж звезды, и обратили внимание на идеальную фигуру Лободы. «Вот это прессак!»; «А я люблю смотреть на ваш пресс и офигевать.»; «Вау, Светлана Сергеевна, шок-контент!» — восхищены фанаты.