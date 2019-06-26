Кейт Миддлтон заняла кресло Елизаветы II

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии. Мероприятие прошло в лондонском Уоррен Парке. Герцогиня Кембриджская, как сообщили хроникеры, появилась перед участниками в длинном элегантном платье и светло-бежевых эспадрильях на танкетке от бренда Castaner.

37-летняя Кейт Миддлтон фотографией занимается давно и достигла в этом искусстве больших успехов. Работы герцогини часто появляются на официальных страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях. Супруга принца Уильяма во время мастер-класса поделилась своим опытом с юными участниками мероприятия.