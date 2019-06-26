Самые бестолковые знаки Зодиака в бизнесе

Рыбы – чуть больше смелости

У Рыб сильно развита интуиция, но они не всегда готовы ей довериться. Им мешает медлительность и необязательность, они часто надеются на благосклонность судьбы и идут на поводу у чужого мнения. Они творческие личности, но часто скрывают свои таланты, боясь критики и усмешек. Рыбам стоит довериться своей внутренней силе Рыбам нужна смелость, чтобы не бояться предлагать новые проекты, уходить с работы, которая не нравится, и открывать свое дело, где они действительно хороши. Рыбы – прекрасные дипломаты, они тонко чувствует собеседника и способны убедить в нужности своей позиции. Бизнесмен-Рыбы – это личность, которая покинула свою зону комфорта и перешла от грез к действиям.

Весы – без тяги к деньгам

Весы интуитивно чувствуют перспективные направления в бизнесе и могут добиться успеха. Для этого рядом понадобится группа единомышленников, которую Весы способен организовать и направить. У Весов не должно быть выбора и шанса на неудачу, осознание ответственности за чужие судьбы и деньги придает Весам решительности и сил для развития проектов. Весы действуют эффективнее, если действуют в союзе. Самостоятельно Весы редко решается на бизнес-проект. Им не хватает уверенности в себе, а в молодом возрасте мало интересует материальная стабильность. Весам сложно долго учиться, монотонно развивать проект, рискуя своими средствами. Они хороши в налаживании деловых отношений, бесценны при заключении сложных сделок.

Козерог – упрямый реалист

Для Козерога работа – это путь к достатку. Он не умеет использовать других для получения дохода, принципиально не станет наживаться на чужом горе. Обладая высокой работоспособностью, Козерог добивается меньше, чем достоин. Редко решаются на собственный бизнес, предпочитая быть частью команды или структуры.

Рак – нехватка решительности

Рак неохотно покидает комфортную обстановку и решается на смену работы. Он привязывается к коллегам, рабочему месту и своими обязанностям, делая их идеально, а смена деятельности приводит к депрессиям. Рак сильно недооценивает и преуменьшает свои возможности и знания, из-за чего и окружающие не всегда ценят его. Рак станет сильнее, если снизит свою чувствительность к окружению и оценке других. Собственный бизнес для Рака – это вопрос вдохновения или стечения обстоятельств. Женщина-Рак может делать маникюр на дому, а потом открыть целую сеть салонов: потребуется время, чтобы поверить в свои силы и решиться на изменения. Раки комфортно чувствуют себя в семейном бизнесе.