«Похоже, накипело»: В публикации Виторгана нашли намеки на разрыв с Собчак

Известный российский актер Максим Виторган опубликовал в Instagram трогательный пост. Под своей фотографией он процитировал слова одного из героев фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», роль которого исполнил Сергей Маковецкий.

«Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к «настоящим и убежденным», как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния (хотя бы внутреннего)», — написал артист.

Максим Виторган ФОТО: Instagram

Вероятно, Виторган захотел поделиться со своими подписчиками этими словами, потому что они нашли отклик в душе его самого. Пользователи сочли, что рассуждения киногероя оказались особенно близки Виторгану после разрыва с Собчак, пишут 7дней.ru. В комментариях они поддержали любимого артиста. Многие поклонники отметили, что восхищаются творчеством актера и пожелали ему дальше добиваться карьерных успехов и избавиться от негативных мыслей.