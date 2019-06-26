Греческая богиня: Кейт Бекинсейл покорила своим видом на церемонии

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индивидуальных наград НБА по итогам сезона 2018/19. Звездой мероприятия стала 45-летняя Кейт Бекинсейл, которая прошлась по красной ковровой дорожке в серебристо-золотом платье без бретелек от Alberta Ferretti.
Актриса, которая не так давно рассталась 25-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном, пребывала в прекрасном настроении и с радостью позировала фотографам, пишет Сплетник.
К слову, Кейт большая поклонница баскетбола. Фотографам не раз удавалось запечатлеть звезду на трибунах. Актриса болеет за команду "Лос-Анджелес Лейкерс".