Ср, 26.06.2019
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Греческая богиня: Кейт Бекинсейл покорила своим видом на церемонии

Kate Beckinsale

ФОТО: LISA O'CONNOR / AFP

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индивидуальных наград НБА по итогам сезона 2018/19. Звездой мероприятия стала 45-летняя Кейт Бекинсейл, которая прошлась по красной ковровой дорожке в серебристо-золотом платье без бретелек от Alberta Ferretti.

Актриса, которая не так давно рассталась 25-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном, пребывала в прекрасном настроении и с радостью позировала фотографам, пишет Сплетник.

К слову, Кейт большая поклонница баскетбола. Фотографам не раз удавалось запечатлеть звезду на трибунах. Актриса болеет за команду "Лос-Анджелес Лейкерс".

ФОТО: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA / Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

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