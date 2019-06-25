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«Абсолютная вакханалия». Дочь Валерии откровенно рассказала о шоу-бизнесе

Анна Шульгина

ФОТО: Instagram

Недавно перезапустившая свою карьеру певица Анна Шульгина изобличила главные пороки российской эстрады, пишет Пятый канал.

26-летняя дочь певицы Валерии от первого брака Анна Шульгина откровенно рассказала о главных пороках российском шоу-бизнесе.

Недавно перезапустившая свою музыкальную карьеру под именем SHENA? артистка в интервью журналу Cetre заявила, что разочаровалась в индустрии.

«Абсолютная вакханалия творится в этом месте! Коммерция, эгоизм, шантаж зачастую правят балом! Если не подчиняешься, тебя моментально ставят в «черный лист», — заявила Анна.

Певица добавила, что в попытке переосмыслить себя на большой сцене родилась песня «Не любили».

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