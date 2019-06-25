Наела складочку! Наташа Королева показала себя в купальнике

В последнее время звезда активно работала над презентацией своего сингла «Символ юности». Теперь певица позволила себе расслабиться и насладиться отдыхом. Для отпуска Наташа Королева выбрала чешский загородный отель с озером и живописными видами на лес. Жена Сергея Глушко расположилась на веранде и наслаждалась солнцем.

Артистка опубликовала в Instagram сториз видео в алом бикини и заявила, что открыла пляжный сезон. Певица продемонстрировала фигуру, отругав себя за то, что «наела» складочку на животе, однако в итоге признала, что для 46 лет выглядит хорошо. «Пляжный сезон я открыла в этом году. Могу сказать, что, конечно, складочку я нажрала. Бессовестная девочка. Но так, вроде бы, ничего для 46 лет», — с иронией отметила звезда.