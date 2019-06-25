Кота 35 минут постирали в машинке. Хотите узнать, что с ним стало?
Стефани Кэрролл-Кирхофф всегда проверяла сушилку и стиральную машинку, чтобы убедиться, нет ли там одной из ее трех кошек. Но в этот раз она совсем об этом забыла, пишет Лайф.
Жительница Миннесоты закинула белье и поставила экспресс-стирку с холодным полосканием на 35 минут. Однако когда она вернулась и открыла машинку, то одежда по-прежнему была мокрой. Девушка едва не включила сушку второй раз, как вдруг заметила торчащую оттуда лапу, сообщает CNN.
Стефани быстро вытащила своего годовалого кота по кличке Феликс и отправилась с ним в ветеринарную клинику. Но, несмотря на то что питомец временно потерял зрение и заболел пневмонией из-за большого количества воды в легких, он все равно выжил. Сейчас состояние Феликса стабилизировалось, он может самостоятельно есть.
«Последние несколько дней я находилась в состоянии шока. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь», - говорит Стефани.
Лечение Феликса уже обошлось его хозяйке в $7000, поэтому Стефани начала благотворительный сбор, чтобы погасить такую большую сумму.