Кота 35 минут постирали в машинке. Хотите узнать, что с ним стало?

«Последние несколько дней я находилась в состоянии шока. Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь», - говорит Стефани.

Лечение Феликса уже обошлось его хозяйке в $7000, поэтому Стефани начала благотворительный сбор, чтобы погасить такую большую сумму.