Варнава опубликовала фотографии в сексуальных позах

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава славится своими эксцентричными выходками и искрометным чувством юмора. Она часто публикует на своей странице Instagram посты, которые в одно и то же время восхищают фанатов и заставляют их смеяться.

25 июня звезда юмористического шоу в очередной раз удивила поклонников. Она опубликовала провокационные кадры, на которых запечатлена в компании популярного российского блогера и хип-хоп исполнителя Романа Каграманова. Рядом с ним Варнава стоит в довольно сексуальных позах, как заметили подписчики. На ней ярко-красное платье, которое делает акцент на стройных ногах артистки и ее груди.

Екатерина Варнава ФОТО: Instagram

При виде таких соблазнительных снимков пользователи не смогли удержаться от комплиментов. В комментариях многие отметили, что Екатерина, как всегда, чудесно выглядит, а некоторые также подчеркнули, что Каграманову чрезвычайно повезло.