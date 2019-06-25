Я начала ходить пешком каждый день. И вот что произошло с моим организмом!

Почему нужно ежедневно ходить пешком не менее 30 минут, и какую пользу можно достичь, если увеличить время пеших прогулок?

Увеличение объема легких

Когда мы ходим, то в легкие поступает значительно больше кислорода, благодаря чему этот орган увеличивается в объеме. Помимо прочего это позволяет снизить содержание токсических веществ в крови.

Улучшение зрения

Кто-то может сначала не поверить, что обычная ходьба способна как-то повлиять на зрение. Но на самом деле ходьба очень полезна для людей, которые много времени проводят за компьютером. Нужно делать себе перерывы и давать глазам отдохнуть от экрана монитора. Во время обычной прогулки, когда вы глубоко и размеренно дышите, усталость глаз заметно снижается, а значит, риск развития глаукомы становится меньше.

Борьба с депрессией

Если вы часто подвергаетесь стрессу, у вас плохое настроение, то вам срочно нужно выработать привычку ежедневно гулять на свежем воздухе. Такая активность стимулирует работу нервных рецепторов, благодаря чему снизится выработка гормонов стресса.

Устранение боли в спине

Чем больше человек ходит, тем более гибким становится его позвоночник. Ходьба более безопасна, чем бег, поскольку позвоночник не подвергается настолько сильной ударной нагрузке. Поэтому если вам противопоказан бег, вы смело можете заменить его пешими прогулками.

Защита головного мозга