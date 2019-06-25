Вт, 25.06.2019
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Скончалась известная российская артистка

Алла Покровская в кинофильме "Офицеры"

ФОТО: скрин из Youtube

Звезда московского театра «Современник» и мать известного актера Михаила Ефремова в последнее время страдала от тяжелого недуга, сообщает Пятый канал.

Звезде советского кино и матери актера Михаила Ефремова был 81 год. В последнее время артистке нездоровилось — осенью 2018 года ее беспокоили сильные боли в спине. Смерть Аллы Покровской подтвердили в МХТ имени Чехова.

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже»— заявили в в пресс-службе московского театра.

Алла Покровская — дочь выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского, 45 лет служила в московском театре «Современник» и снялась в трех десятках фильмов. Была замужем за знаменитым актером и режиссером Олегом Ефремовым.

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