Скончалась известная российская артистка

Звезда московского театра «Современник» и мать известного актера Михаила Ефремова в последнее время страдала от тяжелого недуга, сообщает Пятый канал.
Звезде советского кино и матери актера Михаила Ефремова был 81 год. В последнее время артистке нездоровилось — осенью 2018 года ее беспокоили сильные боли в спине. Смерть Аллы Покровской подтвердили в МХТ имени Чехова.
«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — заявили в в пресс-службе московского театра.
Алла Покровская — дочь выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского, 45 лет служила в московском театре «Современник» и снялась в трех десятках фильмов. Была замужем за знаменитым актером и режиссером Олегом Ефремовым.