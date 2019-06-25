«Он — монстр»: Памела Андресон шокировала признанием о молодом возлюбленном

Американская актриса и модель Памела Андерсон, которая только в мае

Эффектная Памела Андерсон вышла в свет с любимым, моложе на 18 лет

с молодым возлюбленным Адилем Рами на красной дорожке светилась от счастья, огорошила своих поклонников.

Только что на страничке в Instagram звезда запостила черно-белую фотографию с 33-летним защитником марсельского "Олимпика" и сборной Франции и сообщила, что они больше не вместе.

ФОТО: Andrea Diodato / ZUMAPRESS.com

Причиной же такого решения Андерсон стали похождения ее бывшего. Памела сообщила, что узнала о двойной жизни, которую вел Адиль.

"Это так трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить.. у нас была "большая любовь"? Я опустошена тем, что узнала за последние несколько дней. То, что он вел двойную жизнь. Он шутил о других игроках, у которых девушки жили на той же улице в апартаментах, рядом с их женами. Он называл тех мужчин монстрами. Но это еще хуже. Он лгал всем. Как такое возможно – контролировать два женских сердца и мысли – я уверена, были и другие. Он монстр", - откровенно поделилась своей болью с фолловерами Андерсон.