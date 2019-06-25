«Он — монстр»: Памела Андресон шокировала признанием о молодом возлюбленном

Звезда оставила множество эмоциональных постов в фотоблоге.
Американская актриса и модель Памела Андерсон, которая только в мае
Эффектная Памела Андерсон вышла в свет с любимым, моложе на 18 лет
с молодым возлюбленным Адилем Рами на красной дорожке светилась от счастья, огорошила своих поклонников.
Только что на страничке в Instagram звезда запостила черно-белую фотографию с 33-летним защитником марсельского "Олимпика" и сборной Франции и сообщила, что они больше не вместе.
Причиной же такого решения Андерсон стали похождения ее бывшего. Памела сообщила, что узнала о двойной жизни, которую вел Адиль.
"Это так трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить.. у нас была "большая любовь"? Я опустошена тем, что узнала за последние несколько дней. То, что он вел двойную жизнь. Он шутил о других игроках, у которых девушки жили на той же улице в апартаментах, рядом с их женами. Он называл тех мужчин монстрами. Но это еще хуже. Он лгал всем. Как такое возможно – контролировать два женских сердца и мысли – я уверена, были и другие. Он монстр", - откровенно поделилась своей болью с фолловерами Андерсон.
Знаменитость была настолько шокирована предательством Рами, что оставила еще много эмоциональных постов. Так, Памела призналась, что не была ревнивым человеком, пока не встретила Адиля. Она также призналась, что сейчас рада знать правду, однако эта правда "болезненна, как ад". Она назвала бывшего "нарциссом" и "социопатом", который никогда не изменится.