Смотри, с кем провел Иванову ночь Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма

«Традиция встречать Иванову ночь на хуторе Хундисильма жива. Люди собрались вокруг костра, вместе со своими кошками и собаками. Линнар Приймяги произнес шикарную речь, которая всем понравилась. День длинный, а ночи как будто и не было!», - написал 69-летний Сависаар в Facebook.

На праздник к Сависаару приехала и Елена Вальме, которая в 2017 находилась рядом с Эдгаром, центристы Хеймар Ленк и Марика Туус-Лайль, писатель Урми Рейндре.

Правда, в этом году на хуторе собралось всего лишь 22 человека, включая самого Сависсара. Нынешний праздник не сравнить с теми многолюдными и престижными празднованиями, куда приезжали не только эстонские, но и российские политики, влиятельные бизнесмены с красивыми женами и подругами.