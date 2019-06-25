Смотри, с кем провел Иванову ночь Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма

Экс-политик Эдгар Сависаар написал в своем Facebook, что он возродил традицию встречать самую короткую ночь в году на хуторе Хундисильма, пишет Elu24.
«Традиция встречать Иванову ночь на хуторе Хундисильма жива. Люди собрались вокруг костра, вместе со своими кошками и собаками. Линнар Приймяги произнес шикарную речь, которая всем понравилась. День длинный, а ночи как будто и не было!», - написал 69-летний Сависаар в Facebook.
На праздник к Сависаару приехала и Елена Вальме, которая в 2017 находилась рядом с Эдгаром, центристы Хеймар Ленк и Марика Туус-Лайль, писатель Урми Рейндре.
Правда, в этом году на хуторе собралось всего лишь 22 человека, включая самого Сависсара. Нынешний праздник не сравнить с теми многолюдными и престижными празднованиями, куда приезжали не только эстонские, но и российские политики, влиятельные бизнесмены с красивыми женами и подругами.
Хутор Хундисильма расположен в Ляэне-Вирумаа, волость Хальяла, деревня Эру, в непосредственной близости от национального парка Лахемаа. Хутор является собственностью Эдгара Сависаара уже более 20 лет.