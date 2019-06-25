ТОП-7 вещей, которые нельзя делать в путешествии

Во всемирной сети сотни или даже тысячи статей, о том, какие вещи обязательно нужно делать в путешествии. Сегодня Tourister.ru предлагает поговорить, от чего лучше отказаться во время отпуска
Обменивать деньги в аэропорту
Вы решили, что выгоднее будет обменять свои кровные евро на валюту уже на месте. Вы прилетаете и вдруг обнаруживаете, что у вас нет денег даже на проезд до отеля. Но тут видите обменный пункт в аэропорту и с радостью меняете все свои деньги. Так вот, так делать категорически запрещено. Если, конечно, вас интересует экономия. Все потому, что таких туристов множество и зарабатывать на повышенной (чересчур) комиссии – долг каждого банка.
Бояться хостелов и думать, что бесплатный сыр только в мышеловке
Сегодня хостел – это зачастую милые и уютные комнатки с заниженной ценой по причине того, что вы будете лишены минимальных удобств: отдельной гардеробной, зеркала в пол, уборщицы в номер и уединения. Главное, что вы должны сделать перед поездкой: просмотреть фотографии и почитать отзывы на различных сайтах и форумах, потому что каждое правило имеет исключения.
Обедать в туристических местах
Вряд ли вы сможете устоять, увидев аутентичный ресторанчик в красивом туристическом месте. Однако не обольщайтесь: цены вам неприятно удивят. А если вы пройдете немного вглубь улочек и заглянете в маленький семейный ресторан, ценник за обед опустится в два раза. Этот совет не относится к местам, которые заслуженно считаются легендарными.
Бояться просить совета в соцсетях
Это касается всех без исключения соцсетей. Ищите тематические паблики, обращайтесь с просьбой совета, и это поможет вам составить уникальный маршрут и сэкономит время и деньги.
Ездить на такси
Во многих странах можно приобрести проездной на все виды транспорта на разные промежутки времени: однодневный, недельный, месячный. Они могут показаться баснословно дорогими, но все равно обойдутся дешевле постоянных разъездов на такси или одиночных билетов.
Обратите внимание на прокаты велосипедов или мопедов: если вы планируете передвигаться ради просмотра достопримечательностей дольше стандартной пешей прогулки — это отличный вариант.
Не пользоваться бесплатными экскурсиями и чужими туристическими группами
Первый вариант — идеальная возможность посмотреть все основные достопримечательности города за один день и небольшой взнос (размер которого чаще определяете вы сами). Почти в каждом городе есть «альтернативные» или «андеграундные» экскурсии, которые проводят активисты.
Второй вариант для отчаянных халявщиков. Если вы наткнетесь на русскую или англоязычную группу в музее, никто не помешает вам послушать гида. Только постарайтесь не вылезать вперед туристов, которые действительно заплатили за экскурсию — и, если что, притворяйтесь иностранцем.
Забывать (забивать) на страховку
В любом случае, она требуется для визы. А потом ее могут попросить на таможне — ходят легенды, что это действительно иногда случается. Если страховки не будет — пограничник улыбнется и развернет вас обратно, домой. А вы успеете посмотреть на город в лучшем случае из самолета.
К тому же, она может понадобиться по прямому назначению: пищевое отравление, внезапно развился аппендицит или вдруг инфаркт, когда вы наконец доехали до милой деревушки в Швейцарии, страховка полностью покроет расходы на лечение, которое в некоторых странах очень недешево.