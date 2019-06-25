ТОП-7 вещей, которые нельзя делать в путешествии

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Ездить на такси

Во многих странах можно приобрести проездной на все виды транспорта на разные промежутки времени: однодневный, недельный, месячный. Они могут показаться баснословно дорогими, но все равно обойдутся дешевле постоянных разъездов на такси или одиночных билетов.

Обратите внимание на прокаты велосипедов или мопедов: если вы планируете передвигаться ради просмотра достопримечательностей дольше стандартной пешей прогулки — это отличный вариант.

Не пользоваться бесплатными экскурсиями и чужими туристическими группами