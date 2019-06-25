Эвелина Бледанс призналась в отсутствии секса

«Да, у меня год не было секса», - откровенно сообщила артистка.

По словам секс-символа 90-х, она не намерена мириться с таким положением дел и активно ищет нового жениха. Бледанс отметила, что с удовольствием знакомится с мужчинами и общается, но просто так свой номер телефона предпочитает не оставлять, хотя и довольно часто ходит на свидания.

Также 50-летняя звезда сообщила, что с ней часто пытаются познакомиться мужчины, гораздо младшее ее - ровесники старшего сына, и ей кажется это довольно странным. Что до идеала, которого она хотела бы видеть рядом, это должен быть человек примерно ее возраста и близкий по духу: чтобы можно было и веселиться вместе и обсуждать серьезные темы. Также актриса призналась, что соскучилась по теплу, ласке и заботе.