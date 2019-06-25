Эвелина Бледанс призналась в отсутствии секса
Актриса Эвелина Бледанс в телеэфире призналась, что после развода у нее пока не складывается личная жизнь, в частности, уже около года не было близости с мужчиной, пишет Московский комсомолец.
«Да, у меня год не было секса», - откровенно сообщила артистка.
По словам секс-символа 90-х, она не намерена мириться с таким положением дел и активно ищет нового жениха. Бледанс отметила, что с удовольствием знакомится с мужчинами и общается, но просто так свой номер телефона предпочитает не оставлять, хотя и довольно часто ходит на свидания.
Также 50-летняя звезда сообщила, что с ней часто пытаются познакомиться мужчины, гораздо младшее ее - ровесники старшего сына, и ей кажется это довольно странным. Что до идеала, которого она хотела бы видеть рядом, это должен быть человек примерно ее возраста и близкий по духу: чтобы можно было и веселиться вместе и обсуждать серьезные темы. Также актриса призналась, что соскучилась по теплу, ласке и заботе.
Бледанс, как известно, была замужем трижды. Первым мужем стал коллега по «Маскам» Юрий Стыцковский. Пара долго жила в гражданском браке, но рассталась, узаконив отношения. Затем артистка вышла за не особенно публичного израильского бизнесмена, от него родился сын Николай. После 17 лет совместной жизни семья распалась, позднее Бледанс вышла замуж в третий раз за режиссера Александра Семина. В этом браке, который продлился семь лет, родился сын Семен.