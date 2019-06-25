Вт, 25.06.2019
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Будет, как мать! Дочь Брежневой взбудоражила Сеть откровенным фото

Соня Киперман

ФОТО: Instagram

Соня Киперман показала потрясающую фигуру в новой публикации, собщает Пятый канал.

Дочь Веры Брежневой — Соня Киперман выложила в Instagram фото в черном блестящем купальнике. На снимке 18-летней красавицы видно, что она находится в потрясающей форме, как и ее мать.

В подписи к фотографии девушка выразила надежду на то, что Instagram не удалит ее фото в очередной раз. Мыслями она поделилась на английском языке. Ведь сейчас дочь экс-солистки «ВИА Гра» живет в США и уже имеет множество подписчиков-американцев. 

Соня Киперман

ФОТО: Instagram

Фанаты в полном восторге от модельных параметров Киперман. Все, как один утверждают, что она — копия матери. «Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!»; «Не удалят. Это фотография молодой и красивой девушки, отдыхающей на природе в летнюю жару»; «Сонь, ты прекрасна!» — восхищаются в комментариях поклонники.

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