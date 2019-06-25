Видео: пассажирка пыталась выйти из летящего самолета и кричала, что убьет всех

А спустя 45 минут она сорвалась с места, побежала к аварийной двери и попыталась ее открыть, но девушку оттащили двое стюардов. Тогда она бросилась в кабину пилотов, однако один из пассажиров толкнул ее на пол. Вскоре подоспели члены экипажа, на которых британка пыталась нападать, крича ругательства и угрожая тем, что хочет убить других пассажиров. Чтобы ее удержать, понадобилось шесть человек.

«Они её держали, и тогда она начала кричать: «Отстаньте от меня» и «Я собираюсь убить всех». <...> Я была в ужасе. Ты не можешь ничего сделать, не можешь сбежать», - говорит одна из пассажирок самолета.

Пилотам пришлось запрашивать помощь. Для сопровождения самолета обратно в аэропорт вылета отправили два истребителя ВВС. Когда лайнер удалось посадить, буйную туристку передали полиции. Ей предъявили обвинения в нападении и угрозе безопасности полета, освободив под залог до 30 июля.