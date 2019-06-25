Как тебе такая Иванова ночь? Прибалтийские красотки разделись в чистом поле

Иванову ночь можно отметить десятками различных способов: кто-то гуляет на организованных праздниках, кто-то собирается с друзьями на даче, а кто-то предпочитает воспользоваться выходными для полноценного отдыха дома... Впрочем, есть и те, кто в эти веселые дни предпочитает гулять голышом по полю. И есть как минимум две жительницы Латвии, которым эта идея показалась заманчивой.