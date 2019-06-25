Как тебе такая Иванова ночь? Прибалтийские красотки разделись в чистом поле
Иванову ночь можно отметить десятками различных способов: кто-то гуляет на организованных праздниках, кто-то собирается с друзьями на даче, а кто-то предпочитает воспользоваться выходными для полноценного отдыха дома... Впрочем, есть и те, кто в эти веселые дни предпочитает гулять голышом по полю. И есть как минимум две жительницы Латвии, которым эта идея показалась заманчивой.
В Латвии Иванову ночь принято отмечать примерно так же, как и в Эстонии. Впрочем, это не остановило двух блондинок...
В Instagram одна из них поделилась снимками, которые коротко подписала:
Лучшая часть воспоминаний - их создание.
На втором фото, однако, девушка уже позирует в платье.
Хотя бы один раз в год каждая денщина может почувствовать себя королевой, надев корону из цветов.
Смотри фото!