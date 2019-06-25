Прошло восемь лет... История девушки, которая чудом выжила, когда клуб затопило кипятком

В 2011 году в одном из клубов Екатеринбурга прорвало трубы, и в самый разгар веселья помещение затопил кипяток. В ту ночь больше всех пострадала 19-летняя Катя Комлева. Девушка получила ожог более 30% тела, и даже врачи не были уверены, что она сможет выкарабкаться.

Но Катя гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Впоследствии она перенесла 47 операций, ампутацию пальцев на ногах, множественные пересадки кожи. Сейчас Катя носит шорты, купальники, участвует в фотосессиях, занимается спортом и ни в чём себя не ограничивает. С момента трагедии прошло почти восемь лет.

Я оказалась одной из первых, кого выпускали из клуба. Охранники открыли дверь, и я побежала к парковке. В каблуках я чувствовала, что земля мокрая, но решила, что прошёл дождь. Было темно, и я едва могла что-то видеть. Затем меня пронзила жгучая боль,

- сказала она.

Следующие два года Катя провела в больницах Москвы, Германии и Израиля. Однако, несмотря на все трудности, через которые ей пришлось пройти, она настаивает, что стала только счастливее: