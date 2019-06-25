Видео: телеканал Россия 1 сделал невероятную рекламу сказочному Таллинну. Пяти миллионов не понадобилось

Пока Нолан работает, российские кинозвезды уже сняли сняли выпуск новой передачи «По секрету всему свету» в самом центре эстонской столицы, показав даже то, что скрыто от посторонних глаз. Программу провела звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина, а вышла она в эфире телеканала Россия 1.

Ни одного дурного слова про эстонскую столицу. Только красивые церкви, разнообразные двери зданий в Старом городе и невероятно интересные легенды про улицу Пьяного Рыцаря, про трубочиста. Также в программе рассказывается об уникальных вещах, которые делают и продают в Эстонии. Показали наши ретро-трамваи и рассказали об их именах.