Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты у берегов Испании

Известный боксер и брат мэра Киева направлялся с острова Ибица на Мальорку, рассказывает Пятый канал.
Отдых младшего брата мэра Киева Виталия Кличко Владимира на Средиземном море был омрачен неприятным происшествием, сообщила немецкая газета Bild.
Известный боксер вместе семьей был эвакуирован испанской береговой охраной с горящей яхты. Инцидент произошел на пути с острова Ибица на Мальорку, в 11 километрах от берега.
Отмечается, что возгорание произошло в моторном отсеке лодки. Что стало причиной возникновения огня — пока не ясно. Данные о состоянии боксера и его близких не приводятся.