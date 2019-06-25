Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты у берегов Испании

Известный боксер вместе семьей был эвакуирован испанской береговой охраной с горящей яхты. Инцидент произошел на пути с острова Ибица на Мальорку, в 11 километрах от берега.

Отмечается, что возгорание произошло в моторном отсеке лодки. Что стало причиной возникновения огня — пока не ясно. Данные о состоянии боксера и его близких не приводятся.