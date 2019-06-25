29-летняя россиянка настолько красива, что родители не отпускают ее гулять без сопровождения

Родившись в состоятельной семье, будущая модель много времени проводила с матерью, эталоном красоты для которой всегда была знаменитая кукла. Мать с самого детства наряжала ее в яркие цвета и рюши, задаривала коллекционными Барби и поощряла в желании походить на них.

Едва девочка достигла переходного возраста, у нее появились личный тренер, парикмахер, диетолог и косметолог. С тех пор ее жизнь состоит из каждодневных тренировок в спортзале, жестких диет и постоянной заботе о себе.

Отец-бизнесмен целиком поддерживает жену в желании превратить дочь в живую куклу, безропотно оплачивая значительные расходы.

После первого интернет-успеха, семья переехала из родного Кургана в Москву, чтобы продолжать модельную карьеру Анжелики. Родительская забота о благополучии дочери столь велика, что они сами подбирают ей одежду, увлечения и круг общения.

А если попадается через чур настырный кавалер, любящая мать отбирает у него паспорт, которой возвращает после непродолжительного свидания. На свидания девушка ходит только с охраной. Кстати, все кто общался с девушкой отмечает ее некоторую закомплексованность и наивность.

На учебу в университет, где девушка получала диплом психолога, ее также доставляли и забирали на личном транспорте в сопровождении охраны.

При этом, Instagram 29-летней модели заполнен откровенными и подчас провокационными фотографиями в купальниках и нижнем белье.

По словам Анжелики, кукольный образ ей навязали родители, но она абсолютно довольна свой внешностью. Она не отрицает, что однажды захочет самостоятельной жизни — семьи, детей.