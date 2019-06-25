Рейтинг самых непредсказуемых знаков Зодиака

Так кто же из знаков Зодиака больше подвержен непредсказуемости? Отвечает Zen.yandex.

1 место – Овен

Для этого знака характерно ежедневное молниеносное принятие решений, даже жизненно важных. А за счет своего активного характера, в котором часто сменяется гнев на милость, Овны могут вызывать у людей недоверие и смущение. Поэтому решение Овна часто может меняться, хотя окружающие люди могут этого не знать. Получается, что происходит настоящая путаница, ведь о смене своих решений представители этого знака редко оповещают других людей. К тому же если окружающие люди попытаются попрекнуть в этом Овна, то обязательно получат свою порцию грубости.

2 место – Близнецы

Эти люди живут только в зависимости от своего внутреннего состояния. Они точно не будут что-либо делать, если у них нет на это настроения. Им легче придумать тысячу отговорок, чем взять и сделать даже самое простое задание. Поэтому от их внутреннего состояния зависят и важные решения. Эти люди могут легко не прийти на встречу, отключив телефон, если их внутреннее «Я» твердит остаться сегодня дома. А значит, и планировать какие-либо вещи с такими людьми трудно, лучше решать вопросы сразу и на месте.

3 место – Стрелец

Эти люди просто ненавидят планирование. У них все равно ничего не совпадет с ним, даже если его заставят создать распорядок дня. В этом и заключается их уникальность – они решают все проблемы по мере их поступления. И нужно сказать, что получается у них это отлично. Поэтому не стоит думать, что предугадать действия Стрельца легко, он все равно найдет, чем удивить окружающих людей.

4 место – Рыбы

Изначально может показаться, что эти люди предсказуемы. Ведь они всегда знают, как поступят, что скажут. Поэтому угадать их мысли очень легко. Но это лишь умело вылепленная маска. На самом же деле их мысли очень быстро меняются, но они так умело это делают, что окружающие люди верят: так было задумано с самого начала. Поэтому не стоит думать, что представителей этого знака легко поймать на «удочку», ведь они ловко с нее соскользнут.

5 место – Водолей

Эти люди целиком и полностью зависят от ситуации. И если у них возникнет желание, они смогут многого добиться в жизни. Если же их мечта или цель со временем теряет свою уникальность, то Водолей просто ее забрасывает, параллельно придумывая себе новые занятия, идеи, цели и мечты. Одно из их главных качеств – прирожденное лидерство, поэтому они нужны в любой команде и коллективе. Однако они тоже могут «выдыхаться», поэтому им обязательно необходимо давать отдых.