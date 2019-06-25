Попавшего на видео с пачками денег Маслякова-младшего заподозрили в аферах с КВН

На видео сын Александра Маслякова складывает в дипломат стопки наличности. При этом он ведет с кем-то беседу, но лицо собеседника в кадр не попало. Видео было получено с помощью скрытых камер, расположенных в кабинете телеведущего.

Как пишет Telegram-канал «Компромат Групп», участие в КВН команд оплачиваются «спонсорами региональных бюджетов». В этой связиавторы «расследования» высказали предположение о том, что семья Масляковых может нечестно вести дела.

«Клан Масляковых передает »по наследству« не только КВНовское движение, но и склонность к незаконным схемам ведения дел», – утверждает канал.

Авторы канала подсчитали, что всего на столе находилось десять пачек с купюрами, в каждой из которых находится примерно по 500 тысяч рублей (приблизительно семь тысяч евро). Таким образом, общая сумма может составлять примерно 5 млн рублей (69 500 евро).

По некоторым данным, скандальное видео было снято в разгар отборочного этапа конкурса «Голосящий КиВиН-2019», а запечатленные на видео деньги, согласно предположению, могли стать «взносом» от команд за место в турнире.

Напомним, Александр Масляков-младший является генеральным директором телекомпании АМИК и ведущим Премьер-лиги КВН.

По информации СМИ в среднем за год чистая прибыль от КВН у «клана Масляковых» равна примерно около 2 млрд рублей (около 28 млн евро). Комментариев от Александра Маслякова пока не поступало.