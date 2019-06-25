Уж точно горячее нашего лета! ТОП-10 самых сексуальных эстонских красоток

Кто-то любит посветлее, а кто-то потемнее, ведь, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. И за внимание мужчин между блондинками и брюнетками всегда будет «холодная война». Впрочем, сегодня отдадим предпочтение первым и познакомимся с десяткой самых горячих блондинок Эстонии по версии Limon.ee!
Биатлонистка Регина Ойя
Легкоатлетка Грете Клейн
Модель и звезда социальных сетей Катри Катс
Певица Лийс Лемсалу
Конькобежка Саския Алусалу
Путешественница и звезда социальных сетей Лиза Линд
Блогер Деана Нооп
Певица Хелен Адамсон
Певица Грете Клейн
Ведущая и актриса Бригитте Сюзанне Хунт