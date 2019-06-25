Вт, 25.06.2019
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  • Уж точно горячее нашего лета! ТОП-10 самых сексуальных эстонских красоток

Уж точно горячее нашего лета! ТОП-10 самых сексуальных эстонских красоток

Liis Lemsalu, Katri Kats, Regina Oja.

ФОТО: Instagram

Кто-то любит посветлее, а кто-то потемнее, ведь, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. И за внимание мужчин между блондинками и брюнетками всегда будет «холодная война». Впрочем, сегодня отдадим предпочтение первым и познакомимся с десяткой самых горячих блондинок Эстонии по версии Limon.ee!

Биатлонистка Регина Ойя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Легкоатлетка Грете Клейн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель и звезда социальных сетей Катри Катс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Лийс Лемсалу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Конькобежка Саския Алусалу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Путешественница и звезда социальных сетей Лиза Линд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блогер Деана Нооп

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Хелен Адамсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Грете Клейн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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