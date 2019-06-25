Вт, 25.06.2019
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Просто персик: костюм русской Кардашян подчеркнул ее пышные формы

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Модель Анастасия Квитко выложила в сеть очередное фото, на котором позирует в облегающем костюме, сообщает Пятый канал.

Популярная Instagram-модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашян», в своем аккаунте выложила фото, на котором позирует в облегающем спортивном костюме, выгодно подчеркивающем достоинства ее фигуры.

«Как проходят выходные?», — написала Анастасия Квитко под снимком.

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Интернациональная армия поклонников «русской Кардашян» по традиции пришла в неописуемый восторг от нового поста 24-летней уроженки Калининграда. «Просто персик»; «Шикарная!»; «Какой кардашян!»; «Фигура — мечта каждой женщины и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой», — пишет в комментариях на странице Анастасии Квитко русскоязычная часть пользователей.

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