Просто персик: костюм русской Кардашян подчеркнул ее пышные формы

Популярная Instagram-модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашян», в своем аккаунте выложила фото, на котором позирует в облегающем спортивном костюме, выгодно подчеркивающем достоинства ее фигуры.

Интернациональная армия поклонников «русской Кардашян» по традиции пришла в неописуемый восторг от нового поста 24-летней уроженки Калининграда. «Просто персик»; «Шикарная!»; «Какой кардашян!»; «Фигура — мечта каждой женщины и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой», — пишет в комментариях на странице Анастасии Квитко русскоязычная часть пользователей.