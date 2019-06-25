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  • Видео: дети Галкина и Пугачевой свободно говорят на французском языке

Видео: дети Галкина и Пугачевой свободно говорят на французском языке

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Максим Галкин опубликовал видео, на котором дети поздравляют его с днем рождения на французском языке.

Для тех, кто давно следит за страницами Максима Галкина или Аллы Пугачевой в соцсетях, не секрет, что их дети Гарри и Лиза учат французский язык. Сейчас навык детей уже настолько развит, что они свободно говорят на иностранном языке. К примеру, с днем рождения своего папу они поздравляли именно на французском. Вскоре Максим показал, как сын и дочь подготовились к поздравлению. 

По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днём рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки. А здесь я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению,

— прокомментировал видео гордый отец. 

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