Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?

Между поклонниками нет единодушной версии по поводу причин возможной фальсификации. Некоторые считают, их кумир был физически не способен отыграть 50 концертов прощального тура This Is It и выбрал другой способ избежать банкротства. В шоу-бизнесе знают: ничто не поднимает продажи творчества лучше, чем безвременная, внезапная и загадочная смерть творца. Скончавшись, Майкл закрепился на вершине списка «самых зарабатывающих мертвых знаменитостей», его сыновья и дочь обеспечены, долги выплачены, цель достигнута.