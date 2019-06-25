Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?

Суперзвезду считают живым даже некоторые люди из его ближайшего окружения. Летом прошлого года стилист музыканта Стив Эрхард разместил в соцсетях фото ноги в белом носке под черной брючиной с подписью: «В студии звукозаписи, место засекречено». Мужчина утверждал, что располагает информацией, которой не владеют даже члены семьи Джексона. «В конце года всех ждут хорошие новости», — завершил он послание. Когда в указанное время ничего не произошло, поклонники решили: Майкл еще не готов снова явить себя миру.

Эрхарду вторят продюсер Тедди Райли и рэпер Эйкон. По их мнению, певец ушел в подполье, откуда рано или поздно вернется. Исследователи этого вопроса нашли в истории гибели кумира миллион несовпадений, поддерживающие в них надежду на возвращение короля. Большинство версий об инсценировке опирается на тот факт, что якобы 25 июня 2009 года прибывшие в дом Майкла медики не узнали пациента, а судмедэксперт долго колебался, прежде чем выдать свидетельство о смерти. По мнению группы теоретиков, до приезда скорой короля подменили или посторонним трупом, или восковой куклой.

Другая группа настаивает, что Джексона вывезли из дома живым, а подмена произошла в морге. Доказательством служит мутное видео воздушной эвакуации останков. Якобы на ней видно, как в кабине тело сидело на носилках. Кстати, фанаты задаются вопросом, почему не обнародованы все записи, сделанные камерами наблюдения в доме поп-короля в тот день, и куда те вообще подевались.

Кроме того, в течение десяти лет люди то и дело натыкались на «живого Майкла» в разных точках земного шара. Иногда даже в нескольких одновременно. Джексона видели в Хорватии, Канаде, Швейцарии, Австралии, нескольких захолустных штатах США, а также в лифте отеля в Лас-Вегасе и на заднем сиденье машины дочери Пэрис.

Между поклонниками нет единодушной версии по поводу причин возможной фальсификации. Некоторые считают, их кумир был физически не способен отыграть 50 концертов прощального тура This Is It и выбрал другой способ избежать банкротства. В шоу-бизнесе знают: ничто не поднимает продажи творчества лучше, чем безвременная, внезапная и загадочная смерть творца. Скончавшись, Майкл закрепился на вершине списка «самых зарабатывающих мертвых знаменитостей», его сыновья и дочь обеспечены, долги выплачены, цель достигнута.