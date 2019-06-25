Вот почему кусают именно тебя! По каким признакам комары выбирают своих «жертв»?

Ученые пытаются понять, что делает некоторых людей такой привлекательной добычей. Молекулярный биолог Л. Дж. Цвибель, профессор биологии в Университете Вандербильта, согласился дать комментарий на эту тему.

Сладкий запах успеха

Свою теплокровную добычу комары находят, улавливая тепло и углекислый газ, который выдыхают млекопитающие. Беременные женщины и люди крупного телосложения страдают чаще, так как они тратят больше энергии, чем средний человек.

Комары также руководствуются обонянием.

Что бы в свое время ни говорила моя бабушка, кровь у меня – не сладкая, - рассказывает доктор Цвибель. – Комары не различают качество крови. Их привлекает человеческий запах, порождаемый, по большей части, живущими у нас на коже бактериями.

«Флора и фауна нашей кожи», по словам биолога, вкусно пахнет для комаров, а когда мы потеем или проводим много времени на улице, этот эффект может усиливаться.

Насколько известно Цвибелю, не существует научных данных, которые бы доказывали правоту встречающихся в интернете утверждений о том, что насекомых отпугивают высокий уровень холестерина или диабет. Не помогают также прием витамина B, чеснока или специальных медикаментов.

Иммунитет к укусам

Проработав 20 лет с кусачими насекомыми, Цвибель теперь говорит, что он может опустить руку в контейнер с комарами, быть укушенным сотни раз и не подать виду. Дети, которых в жизни кусали намного меньше, чем взрослых, могут сильнее реагировать на укусы, так как их иммунная система еще не достигла полной зрелости. Однако взрослые, которые жалуются, что комары предпочитают их кровь, обычно ошибаются.

У некоторых людей аллергические реакции на укусы сильнее обычного, поэтому может показаться, что их кусают чаще прочих, хотя, скорее всего, это не так,

- отмечает доктор Цвибель.

Что делать?

Тем, у кого все тело покрыто волдырями и расчесами, доктор Цвибель советует в первую очередь не чесаться. Когда комар кусает, в ранке остается его слюна, среди прочего содержащая антикоагулянты и местный анестетик. Тело распознает ее как нечто чуждое и отправляет в контратаку гистамины. Когда мы чешемся, мы просто распространяем эту слюну, способствуем выработке антител, что только усиливает зуд. Такой вот получается порочный круг.

Тем, чья кожа от укусов сильно опухает и чешется, «нужно поговорить с врачом о ежедневном превентивном приеме безрецептурных антигистаминных средств», считает доктор Цвибель. Вас все равно будут кусать, но вы можете этого даже не заметить, так как лекарства предотвратят аллергическую реакцию, превращающую безболезненный укус в серьезную неприятность.

Чем чище, тем лучше

Самки комаров кусают нас, потому что им нужно питаться кровью, чтобы получать белки, позволяющие им завершать репродуктивный цикл и откладывать здоровые яйца. Чтобы вас меньше кусали, мойтесь антибактериальным мылом, чтобы на вашей коже жило меньше привлекающих кровососов бактерий.

Еще способы избегать укусов: постарайтесь не выходить из дома на рассвете на закате, когда комары активнее всего. Установите уличный вентилятор, чтобы отпугивать насекомых. Носите длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, если для этого не слишком жарко. Доктор Цвибель также советует опрыскивать одежду репеллентом, содержащим диэтилтолуамид – химикат, который воздействует на обонятельные рецепторы комаров.

Это работает, и, пока не придумали ничего лучше, такой репеллент – самый действенный способ предотвратить укусы,